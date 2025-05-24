Індіана з 39 очками Сіакама подвоїла перевагу над Нікс у фіналі Сходу

Індіана здобула перемогу над Нью-Йорк Нікс у другому матчі фіналу Східної конференції Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25.

Зустріч завершилась з рахунком 114:109.

Найрезультативнішим гравцем матчу став камерунський форвард Індіани Паскаль Сіакам, в активі якого 39 очок та 5 підбирань.

У Нікс найкращим став розігруючий Джейлен Брансон, який оформи дабл-дабл: 36 очок, 11 передач та 3 підбирання.

НБА – плейоф

24 травня, фінал Східної конференції

Нью-Йорк Нікс – Індіана Пейсерз 109:114 (26:24, 26:25, 29:32, 28:33)

Фінальні хвилини гри

Третя гра серії між Нікс і Пейсерзс відбудеться в Індіанаполісі в ніч з 25 на 26 травня.

Нагадаємо, напередодні успішний виступ лідерів дозволив Оклахомі подвоїти перевагу над Міннесотою у фіналі Західної конференції