Нью-Орлеан втратив Мюррея до кінця сезону

Захисник Нью-Орлеана Деджонте Мюррей зазнав пошкодження під час матчу регулярного чемпіонату НБА з Бостоном (118:116).

Про це повідомив журналіст ESPN Шамс Чаранія.

Мюррей після невлучного кидка схопився за праву ногу та пошкутильгав до лави запасних. Гравець ймовірно зазнав травми ахіллового сухожилля та може більше не зіграти в нинішньому сезоні.

"Надзвичайно важко, коли бачиш, як хлопець, який настілький важливий для нашої команди і докладає всіх зусиль, виходить з ладу", – сказав після гри тренер Пеліканів Віллі Грін.

Деджонте Мюррей пропустив на початку сезону 17 матчів після чого набирав у середньому 17,9 очка і лідирував у команді за середнім показником передач та перехоплень (7,6 та 2,1 за матч відповідно).

Як зазначає ESPN, у 30 іграх з Мюрреєм Нью-Орлеан у середньому набирав 114 очок у нинішньому сезоні, що відповідає 13 місцю в лізі. Водночас без Деджонте ця цифра складає 102,4, що є найменшим показником в НБА.

Нагадаємо, що Федеральна прокуратура розслідує, чи маніпулював захисник Маямі Террі Розьє своїми показниками в матчі у межах незаконної схеми спортивних ставок.