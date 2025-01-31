Гравець НБА перебуває під слідством у справі про незаконні ставки

Федеральна прокуратура розслідує, чи маніпулював захисник Маямі Террі Розьє своїми показниками в матчі у межах незаконної схеми спортивних ставок.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, під підозрою опинилася гра 2023 року, коли 30-річний баскетболіст виступав за Шарлотт Горнетс.

Цікаво, що це частина розслідування, яке привело до довічної дискваліфікації вже колишнього гравця Торонто Репторс Джонтея Портера, брата форварда Денвер Наггетс Майкла Портера.

Повідомляється, що Розьє не був звинувачений у скоєнні злочину і не був звинувачений у правопорушеннях. НБА заявила, що розглянула це питання і не виявила порушень правил ліги.

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Гра за участю Розьє, про яку йде мова, відбулася 24 березня 2023 року, матч між Горнетс та Новим Орлеаном. Террі відіграв перші 9,5 хвилин, після чого він більше не виходив на паркет, пославшись на проблеми зі стопою. Більше того, після матчу баскетболіст більше не грав у тому сезоні.

Тоді Шарлотт мав вісім ігор до кінця регулярки, і команда не претендувала на плейоф. Тому не було нічого дивного в тому, що Розьє більше не грав.

Цього сезону Террі Розьє взяв участь у 42 матчах у складі Маямі Хіт. Він набирав у середньому за гру 12,1 очка, 4,1 підбирання та 2,9 передачі.