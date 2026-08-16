Вінгегор вибув до кінця поточного сезону

Зірковий данський велогонщик команди Visma Lease a Bike Йонас Вінгегор у поточному сезоні більше не виступить.

Про це повідомляє Eurosport.

Вінгегор важко впав на 15 етапі Тур де Франс-2026 і був змушений зійти з гонки. Він отримав перелом ключиці та був змушений перенести операцію.

Спершу 29-річний данець сподівався повернутися ще у поточному сезоні та виступити на чемпіонаті світу-2026 (20 – 27 вересня). Проте тепер Вінгегор зрозумів, що не встигне набрати оптимальну форму до мундіалю та вирішив зосередитися на повноцінному відновленні та підготовці до наступного сезону.

У травні поточного року Вінгегор виграв Джиро д'Італія, ставши восьмим велогонщиком в історії, який вигравав усі три Гран тури за кар'єру.