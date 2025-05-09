Я не злий чорний, – Грін поскаржився на свій образ у ЗМІ після видалення в матчі НБА
Дреймонд Грін
Голден Стейт Ворріорз
Форвард Голден Стейт Ворріорз Дреймонд Грін висловився про своє видалення у матчі плейоф з Міннесотою та оцінив свій образ, який для нього створили ЗМІ.
Слова гравця наводить Basketnews.
"Я не злий чорний. Я досить успішний, освічений темношкірий чоловік із чудовою сім'єю. Прекрасно граю у баскетбол та вправо роблю свою справу.
Мені набридло, що ЗМІ виставляють мене як "злого темношкірого хлопця". Це просто смішно", – розповів Грін.
Зазначимо, що у другому матчі серії з Тімбервулвз форвард отримав технічне видалення – п'яте за останні дев'ять ігор.
Раніше стали відомі приблизні строки відновлення лідера ГСВ Каррі.