Я не злий чорний, – Грін поскаржився на свій образ у ЗМІ після видалення в матчі НБА

Форвард Голден Стейт Ворріорз Дреймонд Грін висловився про своє видалення у матчі плейоф з Міннесотою та оцінив свій образ, який для нього створили ЗМІ.

Слова гравця наводить Basketnews.

"Я не злий чорний. Я досить успішний, освічений темношкірий чоловік із чудовою сім'єю. Прекрасно граю у баскетбол та вправо роблю свою справу.

Мені набридло, що ЗМІ виставляють мене як "злого темношкірого хлопця". Це просто смішно", – розповів Грін.

Draymond Green addresses media portrayal of him as the 'angry Black man' 🗣️ pic.twitter.com/NAS9EbZ2l0 — BasketNews (@BasketNews_com) May 9, 2025

Зазначимо, що у другому матчі серії з Тімбервулвз форвард отримав технічне видалення – п'яте за останні дев'ять ігор.

Раніше стали відомі приблизні строки відновлення лідера ГСВ Каррі.