Род Браун розповів, за рахунок чого Рівне може обіграти Дніпро в фіналі Кубку України

Форвард БК Рівне Род Браун поговорив про майбутній фінал Кубку України, у якому його команда зустрінеться з непереможним БК Дніпро.

Слова 27-річного американця наводить сайт ФБУ.

Браун зазначив, що йому було важко адаптуватися до виступів на майданчику в Україні через певні причини.

"Найважче було перебудувати раціон харчування, адже я проводжу багато хвилин на майданчику. Також довелося звикати до гри в різних залах в форматі баблів, та навіть до повітряних тривог. Це все вимагає сильного ментального налаштування", – сказав Род.

Баскетболіст заявив, що всі його одноклубники мають викластися на максимум своїх можливостей, щоб виграти Кубок України.

"Це вирішальна гра, тому підготовка є більш інтенсивною, ніж будь-коли. Багато комунікації, робота в тренажерному залі, максимальне використання тренувань. Кожен гравець має зробити свій внесок у перемогу. Моя роль – захист, підбирання та очки. Але всі хлопці повинні вийти на максимум і показати свій найкращий баскетбол".

Род також назвав двох відомих баскетболістів, на яких він схожий за стилем гри.

" Думаю, мою гру можна порівняти з Джиммі Батлером або Скотті Піппеном. Вони – лідери, сильні захисники, універсальні гравці, які з’єднують команду".

Нагадаємо, що фінал Кубку України між Рівним та Дніпром відбудеться 22 березня.

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