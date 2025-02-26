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На Леброна подали до суду за звинуваченням у причетності до автокатастрофи

Володимир Максименко — 26 лютого 2025, 10:48
На Леброна подали до суду за звинуваченням у причетності до автокатастрофи
Леброн Джеймс
x.com/Lakers

До Верховного суду округу Лос-Анджелес надійшла заява щодо причетності Леброна та Бронні Джеймса до автокатастрофи, що сталась у 2024 році.

Про це повідомляє ESPN.

Позивач заявляє, що зіркові баскетболісти стали винуватцями аварії, через яку Ейпріл Альмансон та Кіарой Рей Макгіллен отримали травми, а їх автівка стала непридатною до використання.

Адвокати та відповідачі категорично заперечують будь-який зв'язок із вказаним ДТП, проте самі учасники судового процесу наразі відмовились від коментарів.

За даними джерела, поліція округу немає даних про будь-які автомобільні пригоди за вказаний у позові період часу.

Раніше повідомлялось, що Леброн вийшов на третє місце за проведеними матчами в межах НБА.

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Леброн Джеймс

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