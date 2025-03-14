У Лейкерс роздумують над відрахуванням Леня – джерело

У Лос-Анджелес Лейкерс розглядають можливість відрахування українського центрового Олексія Леня.

Про це повідомив інсайдер Йован Буха.

За його інформацією, в команді досі не визначилися з майбутнім 31-річного українця, однак готові дати йому ще трохи часу, щоб він мав шанс покращити свою гру.

Також повідомляється, що Лень, швидше за все, залишить команду після завершення регулярного чемпіонату.

У складі Лос-Анджелеса українець зіграв шість матчів, в яких в середньому набирає по одному очку та робить 2.3 підбирання за гру.

Раніше легенда Індіани та п'ятиразовий учасник матчу всіх зірок НБА Реджі Міллер розкритикував гру Олексія Леня, який за відсутності Леброна Джеймса став основним центровим команди.

Нагадаємо, український баскетболіст приєднався до Лейкерс під час зимового періоду трейдів.