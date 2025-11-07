Чемпіона НБА заарештували за звинуваченнями у зберіганні наркотиків

Колишній захисник Бостона та Мемфіса Тоні Аллен був заарештований на міжштатній автомагістралі, коли у нього знайшли різні наркотики.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, поліція зупинила авто, у якому Аллен перебував у ролі пасажира. Під час обшуку машини поліція виявила у Тоні речовину, яку пізніше ідентифікували як марихуану, а також коробку з-під сигарет, що містила порошкоподібну речовину, яку пізніше ідентифікували як кокаїн.

43-річного баскетболіста заарештували за двома пунктами звинувачення у зберіганні наркотиків. Аллена помістили до слідчого ізолятору округу Пойнсетт.

Варто зазначити, що це не перша проблема Аллена із законом. У квітні 2023 року він визнав себе винним у змові з метою вчинення шахрайства у сфері охорони здоров'я та електронних переказів коштів у широкомасштабній справі, пов'язаній з шахрайством у сфері охорони здоров'я в НБА. Його засудили до громадських робіт та нагляду.

Тоні Аллен провів в НБА 14 сезонів, опинившись у лізі у 2004 році, коли Бостон обрав його під загальним 25-м піком на драфті. У 2008 році він допоміг "кельтам" виграти чемпіонство.

Але найбільше Аллен відомий своїми виступами за Мемфіс, де він був частиною команди "Grit and Grind" із Марком Газолем та Заком Рендольфом. За сім років у Гріззліс Тоні шість разів потрапляв до захисної символічної збірної: тричі – до першої (2012, 2013, 2015) і тричі – до другої (2011, 2016, 2017). У березні цього року Мемфіс вивів з обігу його №9, під яким він виступав за франшизу з Теннессі.

Тоні Аллен посідає друге місце в історії Гріззліс за кількістю перехоплень (762), дев'яте місце за кількістю підбирань в атаці (741) та десяте місце за кількістю блок-шотів (217).

