Усе ближче до "вождя": Леброн вийшов на третє місце за проведеними матчами в НБА

Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс завдяки матчу з Портлендом обійшов Вінса Каретра в історичному списку Національної баскетбольної асоціації за проведеними матчами.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Леброн відіграв 1542 гри. Картер провів 1541 матч. Попереду Леброна знаходиться Карім Абдул-Джаббар, на рахунку якого 1560 матчів, а головним лідером є Роберт Періш. "Вождь" з'являвся на паркеті 1611 разів у матчах НБА.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving into 3rd on the all-time GAMES PLAYED list! pic.twitter.com/l0QWgAaonH — NBA (@NBA) February 21, 2025

Абдул-Джаббара "король" може обійти ще цього сезону. "Фіолетово-золоті" до кінця чемпіонату мають зіграти 28 матчів, Леброну вистачить вийти на паркет у 19 з них.

Джеймс дебютував у НБА в сезоні-2003/04. Форвард грав за Клівленд, Маямі, знову Клівленд, а влітку 2018 року вільним агентом приєднався до Лейкерс.

Протягом кар'єри він чотири рази ставав чемпіоном НБА. Команди з ним у складі ще шість разів програвали у фіналі.

Нагадаємо, Леброн вперше за кар'єру пропустив Матч усіх зірок. До цього ЛеБрон протягом останніх 20 років незмінно виходив на паркет під час головної події зіркового вікенду НБА.

Зазначимо, що під час сьогоднішніх поєдинків у найсильнішій баскетбольній лізі Кріс Пол зумів вийти на другу сходинку в історії НБА за перехопленнями.