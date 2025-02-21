Попереду лише легендарний Стоктон: зірка Сан-Антоніо вийшов на друге місце в історії НБА за перехопленнями

Плеймейкер Сан-Антоніо Кріс Пол зробив перехоплення у першій чверті гри з Фініксом. Це дозволило 39-річному гравцю вийти на друге місце в історії Національної баскетбольної ліги за цим показником.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Тепер у баскетболіста 2685 перехоплень, що на одне більше, ніж у Джейсона Кідда.

Congrats to @CP3 of the @spurs for moving up to 2nd on the all-time STEALS list! pic.twitter.com/wJhFtxaDk6 — NBA (@NBA) February 21, 2025

Попереду знаходиться лише легендарний гравець Юти Джаз Джон Стоктон. У нього аж 3265 перехоплень.

Кріс Пол був обраний на драфті-2005 під №4 командою Новий Орлеан. У 2011 він перейшов до Лос-Анджелес Кліпперс. Також виступав за Х'юстон, Оклахому, Фінікс та Голден Стейт.

За кар'єру 12 разів обирався на Матч зірок, потрапляв у різні символічні збірні, 5 разів був найкращим асистентом ліги за підсумками регулярного сезону.

Кріс відіграв за клуби НБА 1324 гри. Його показники: 17,2 очка, 9,3 передачі та 2,0 перехоплення за 34 хвилини на паркеті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що легендарний баскетболіст Кобі Браянт, який трагічно загинув в авіакатастрофі, буде удостоєний статуї в Національному саду американських героїв.