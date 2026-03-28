Ефектний камбек Кліпперс і десята поспіль поразка Брукліна в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 27 на 28 березня відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Індіани проти Кліпперс. "Пейсерс" на початку другої чверті мали перевагу у 23 очка, проте не втримали її на втратили перемогу на останніх секундах зустрічі.

Результативну феєрію видали Клівленд і Маямі. Вони на двох набрали 277 очок.

Також варто відзначити десяту поспіль поразку Брукліна. Цього разу він поступився Лейкерс, який завдяки перемозі максимально наблизився до того, щоб гарантувати собі місце у плейоф.

НБА – регулярний чемпіонат

28 березня

Індіана – Кліпперс 113:114 (42:21, 18:29, 28:36, 25:28)

Бостон – Атланта 109:102 (26:29, 29:31, 32:22, 22:20)

Клівленд – Маямі 149:128 (40:27, 41:19, 28:41, 40:41)

Мемфіс – Г'юстон 109:119 (30:32, 19:24, 33:31, 27:32)

Оклагома-Сіті – Чикаго 131:113 (29:32, 33:35, 33:21, 36:25)

Торонто – Нью-Орлеан 119:106 (29:25, 30:19, 31:31, 29:31)

Денвер – Юта 135:124 (37:32, 25:32, 36:25, 37:35)

Голден Стейт – Вашингтон 131:126 (33:25, 32:35, 34:34, 32:32)

Портленд – Даллас 93:100 (22:32, 29:24, 25:23, 17:21)

Лейкерс – Бруклін 116:99 (35:30, 26:29, 24:25, 31:15)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

