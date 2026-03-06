Леброн Джеймс став абсолютним рекордсменом НБА

У п'ятницю, 6 березня, Леброн Джеймс вкотре переписав історію Національної баскетбольної асоціації, підкоривши епохальне досягнення.

Про це інформує пресслужба НБА.

Зірка Лейкерс в матчі проти Денвера (113:120) набрав 16 очок і віддав 8 результативних передач. Він реалізував 7 з 11 кидків з гри, довівши кількість влучань із гри в кар'єрі до 15 842 в НБА.

За цим показником лідер "озерників" став абсолютним рекордсменом усіх часів. Він обійшов Каріма Абдул-Джаббара (15 837), а трійку замикає Карл Мелоун з 13 528 влучаннями із гри.

Зазначимо, що для досягнення цього показника Леброну знадобилося 31 274 спроби, попередньому ж рекордсмену значно менше. Абдул-Джаббару кидав 28 307 разів, його відсоток влучань складає 55,9% за кар'єру, тоді як у Джеймса – 51,6%.

Нагадаємо, що в ніч з 5 на 6 березня в регулярному чемпіонаті НБА відбулось дев'ять матчів. Зокрема, перемогу здобула Юта Святослава Михайлюка.