Король тримає інтригу: Леброн Джеймс не дав чіткої відповіді щодо свого наступного клубу

Колишній лідер Лейкерс Леброн Джеймс, який покинув "озерних" після 8 років виступів, неоднозначно відповів на запитання щодо свого майбутнього.

Його цитує ESPN.

Зірка баскетболу зізнався, що з чуток дізнався про зацікавленість у його персоні від різних клубів, але не став називати колектив, у якому зробить свою фінальну зупинку.

"Я чув про Ворріорз, чув про Філадельфію, Маямі. Цей хлопець щойно сказав мені перейти до Янкіз. Він сказав Нью-Йорк Янкіз. Побачимо. Побачимо, що буде", – відповів Джеймс.

Цікаво, що спортивний журналіст Білл Сіммонс розповідав, що Леброн продовжить свою кар'єру у Клівленді. Начебто сторони вже домовилися про співпрацю, про яку найближчим часом мають оголосити.

Також була інформація про зацікавленість зі сторони Голден Стейт і Міннесоти.

Зазначимо, що в минулому сезоні "Король Джеймс" набирав у середньому 20,9 очка, робив 6,1 підбирання та 7,2 передачі за матч у складі Лейкерс.

Леброн грав за Клівленд у 2003–2010 та 2014–2018 роках. Він вигравав чемпіонство з "Кавальєрс" у кампанії-2015/16.

Раніше повідомлялося, що клуб НБА Даллас Маверікс оголосив про підписання контракту з боснійським форвардом Таріком Біберовичем.