Леброн Джеймс після 8 років виступів за Лейкерс залишив клуб

Леброн Джеймс сказав представникам Лейкерс, що залишить клуб, щоб продовжити кар'єру в іншому місці.

Про це повідомляє головний інсайдер НБА Шемс Чаранія.

За інформацією журналіста, зірковий гравець заявив, що "франшиза може рухатися вперед без нього".

Менеджер "озерних" Роб Пелінка та агент Річ Пол обговорювали майбутнє Леброна в команді. Сам баскетболіст вирішив оголосити своє рішення завчасно, щоб клуб зумів скоригувати свої плани на ринок вільних агентів, який відкриється 1 липня.

After eight seasons with the Lakers, including leading the franchise to the 2020 NBA championship, James departs and enters free agency set to join a new team.



Lakers president Rob Pelinka and Rich Paul spoke a short time ago about the four-time champion's plans, sources said.… https://t.co/QPwbkJi9OJ — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026

Такий крок Джеймс вирішив зробити на знак поваги до франшизи.

Леброн приєднався до "фіолетово-золотих" у 2018-му вільним агентом. У 2020-му привів команду до першого за 11 років чемпіонства.

"Король" був обраний під №1 на драфті НБА-2003. Баскетболіст грав за Клівленд (2003-2010), Маямі (2010-2014), знову Клівленд (2014-2018), а потім у статусі вільного агента приєднався до Лейкерс.

За кар'єру він 4 рази ставав чемпіоном НБА (2012, 2013, 2016, 2020) у складі трьох різних організацій. Ще 6 разів (2007, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018) його команди зазнавали поразок у фіналі НБА.

Серед індивідуальних нагород варто відзначити: 4 нагороди MVP сезону, 4 народи MVP фіналу, "Новачок року", 20 разів обирався на Матч зірок, а також 20 разів обирався у збірні сезону.

Торік він став першим гравцем в історії ліги, який зіграв матч НБА разом із сином.