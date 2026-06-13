Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Баскетбол

До нас надходять дзвінки: агент Леброна – про інтерес клубів НБА до "Короля Джеймса"

Денис Іваненко — 13 червня 2026, 08:32
До нас надходять дзвінки: агент Леброна – про інтерес клубів НБА до Короля Джеймса
Леброн Джеймс
Лос-Анджелес Лейкерс

Річ Пол висловився про майбутнє Леброна Джеймса.

Його слова передає Basket News.

41-річний баскетболіст незабаром стане необмежено вільним агентом після завершення свого контракту з Лейкерс на 52,6 мільйона доларів. Агент зіркового гравця розповів, що його клієнт наразі викликає значний інтерес у лізі.

До нього вже звернулись чимало клубів. Проте "Король Джеймс" поки не ухвалив остаточного рішення, де продовжить кар'єру.

"До нас надходять дзвінки від команд, які захоплені можливістю отримати Леброна Джеймса. Приблизно 10-12 клубів уже виходили на зв'язок. Джеймс витратить стільки часу на ухвалення рішення, скільки йому буде потрібно та скільки він захоче", – сказав Пол.

Зазначимо, що Леброн виступає за Лейкерс із 2018 року. Наразі найбільш ймовірними варіантами вважаються три – продовження співпраці з "озерними", перехід у Голден Стейт або Клівленд.

В нинішньому сезоні Джеймс у складі зі своїм сином Бронні дійшов півфіналу Західної конференції. Там Лейкерс програли Оклагомі-Сіті.

Читайте також :
Інакше я почну обманювати гру: Леброн зробив заяву щодо завершення кар'єри
NBA Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

Інакше я почну обманювати гру: Леброн зробив заяву щодо завершення кар'єри
Леброн оновив рекорд за кількістю виграних серій плейоф в історії НБА
Леброн – про порівняння з Майклом Джорданом: Ми обоє геніальні
Леброн Джеймс повторив рекорд НБА та вперше в історії зіграв із сином у плейоф
Леброн і Бронні Джеймси переписали історію НБА

Останні новини