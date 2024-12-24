Інші б вже кинули баскетбол: форвард Голден Стейт прокоментував свою психологічну стійкість

Легкий форвард Голден Стейт Ворріорз Джонатан Кумінга розповів про свій психологічний стан в порівнянні з іншими гравцями.

Слова спортсмена наводить NBACentral.

"Багато з тих, хто зараз грає... Вони б вже кинули баскетбол якби пройшли через те, що я. Їм би точно знадобився психотерапевт.

Проте, це не про мене. Коли я виходжу на паркет грати разом із товаришами по команді – це мене надихає залишатись самим собою", – розповів Кумінга.