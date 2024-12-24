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Інші б вже кинули баскетбол: форвард Голден Стейт прокоментував свою психологічну стійкість

Володимир Максименко — 24 грудня 2024, 17:36
Інші б вже кинули баскетбол: форвард Голден Стейт прокоментував свою психологічну стійкість
Джонатан Кумінга
NBACentral

Легкий форвард Голден Стейт Ворріорз Джонатан Кумінга розповів про свій психологічний стан в порівнянні з іншими гравцями.

Слова спортсмена наводить NBACentral.

"Багато з тих, хто зараз грає... Вони б вже кинули баскетбол якби пройшли через те, що я. Їм би точно знадобився психотерапевт.

Проте, це не про мене. Коли я виходжу на паркет грати разом із товаришами по команді – це мене надихає залишатись самим собою", – розповів Кумінга.

У поточному сезоні форвард зіграв 26 матчів за свою команду, набираючи в середньому 15,5 очок за гру.

Раніше головна зірка Голден Стейт встановив нове досягнення в кар'єрі.

Голден Стейт

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