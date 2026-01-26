Українська правда
Каррі увійшов до двадцятки найрезультативніших гравців в історії НБА

Микола Літвінов — 26 січня 2026, 12:02
Каррі увійшов до двадцятки найрезультативніших гравців в історії НБА
Стівен Каррі
stephencurry30/instagram

Гравець Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі увійшов до до першої двадцятки найрезультативніших бомбардирів за всю історію Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє Hoopshype.

Це сталося під час недільного матчу регулярного чемпіонату проти Міннесоти Тімбервулвз, який завершився перемогою "воїнів" з рахунком 111:85. У цьому поєдинку Каррі набрав 26 очок, що дозволило йому довести свій кар'єрний доробок до 26 397 очок.

Завдяки цьому результату він обійшов у загальному рейтингу Джона Хавлічека (26 395) та зрівнявся з Полом Пірсом, розділяючи з ним 19-ту сходинку. Наступним орієнтиром для гравця є Тім Данкан, який посідає 18-те місце з показником 26 496 очок.

Лідери за кількістю очок за кар'єру в НБА:

  • 1. ЛеБрон Джеймс — 42 786 (станом на неділю)
  • 2. Карім Абдул-Джаббар — 38 387
  • 3. Карл Мелоун — 36 928
  • 4. Кобі Брайант — 33 643
  • 5. Майкл Джордан — 32 292
  • 6. Кевін Дюрант — 31 648 (станом на неділю)
  • 7. Дірк Новіцкі — 31 560
  • 8. Вілт Чемберлейн — 31 419
  • 9. Джеймс Гарден — 28 745 (станом на суботу)
  • 10. Шакіл О'Ніл — 28 596
  • 11. Кармело Ентоні — 28 289
  • 12. Моузес Малоун — 27 409
  • 13. Елвін Гейз — 27 313
  • 14. Хакім Оладжувон — 26 946
  • 15. Рассел Вестбрук — 26 917 (станом на неділю)
  • 16. Оскар Робертсон — 26 710
  • 17. Домінік Вілкінс — 26 668
  • 18. Тім Дункан — 26 496
  • 19/20. Пол Пірс — 26 397
  • 19/20. Стефен Каррі — 26 397 (станом на неділю)

Окрім набраних очок, за 28 хвилин ігрового часу Каррі записав до свого активу 7 результативних передач та 4 перехоплення.

Нагадаємо, що раніше Каррі перевершив рекорд Джордана в НБА.

