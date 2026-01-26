Каррі увійшов до двадцятки найрезультативніших гравців в історії НБА

Гравець Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі увійшов до до першої двадцятки найрезультативніших бомбардирів за всю історію Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє Hoopshype.

Це сталося під час недільного матчу регулярного чемпіонату проти Міннесоти Тімбервулвз, який завершився перемогою "воїнів" з рахунком 111:85. У цьому поєдинку Каррі набрав 26 очок, що дозволило йому довести свій кар'єрний доробок до 26 397 очок.

Завдяки цьому результату він обійшов у загальному рейтингу Джона Хавлічека (26 395) та зрівнявся з Полом Пірсом, розділяючи з ним 19-ту сходинку. Наступним орієнтиром для гравця є Тім Данкан, який посідає 18-те місце з показником 26 496 очок.

Лідери за кількістю очок за кар'єру в НБА:

1. ЛеБрон Джеймс — 42 786 (станом на неділю)

2. Карім Абдул-Джаббар — 38 387

3. Карл Мелоун — 36 928

4. Кобі Брайант — 33 643

5. Майкл Джордан — 32 292

6. Кевін Дюрант — 31 648 (станом на неділю)

7. Дірк Новіцкі — 31 560

8. Вілт Чемберлейн — 31 419

9. Джеймс Гарден — 28 745 (станом на суботу)

10. Шакіл О'Ніл — 28 596

11. Кармело Ентоні — 28 289

12. Моузес Малоун — 27 409

13. Елвін Гейз — 27 313

14. Хакім Оладжувон — 26 946

15. Рассел Вестбрук — 26 917 (станом на неділю)

16. Оскар Робертсон — 26 710

17. Домінік Вілкінс — 26 668

18. Тім Дункан — 26 496

19/20. Пол Пірс — 26 397

19/20. Стефен Каррі — 26 397 (станом на неділю)

Окрім набраних очок, за 28 хвилин ігрового часу Каррі записав до свого активу 7 результативних передач та 4 перехоплення.

Нагадаємо, що раніше Каррі перевершив рекорд Джордана в НБА.