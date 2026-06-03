Каррі уклав угоду з забороненим в США брендом Li-Ning

Лідер Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі підписав 10-річний спонсорський контракт із китайською компанією з виробництва спортивного одягу Li-Ning, продаж якої заборонений в США.

Про це повідомляє ESPN.

Сума угоди склала 400 мільйонів доларів.

Баскетболіст уклав контракт, яка передбачає розширення його бренду Curry Brand на глобальному рівні, включаючи випуск товарів для баскетболу, повсякденного одягу, лінійки для гольфу, а також можливість підписувати інших атлетів.

Сама угода була підписана після завершення 13-річної співпраці гравця з компанією Under Armour, вартість якої складала 300 мільйонів євро.

При цьому продаж товарів Li-Ning із 2022 року заборонені в США через звинувачення у використанні примусової праці.

Конгресмен Кріс Сміт, республіканець від штату Нью-Джерсі, який є співголовою Конгресово-виконавчої комісії з питань Китаю, заявив, що планує звернутися до Міністерства внутрішньої безпеки з проханням перевірити імпорт продукції Li-Ning.

"Стеф Каррі – один із найталановитіших і найпопулярніших баскетболістів у світі, і саме тому це має значення. НБА, її гравці та такі сайти, як Amazon, не можуть стверджувати, що вони відстоюють соціальну справедливість у себе вдома, одночасно отримуючи гроші від компаній, пов'язаних з економікою примусової праці Комуністичної партії Китаю", – сказав Сміт у заяві, наданій ESPN.

Нагадаємо, що Стеф Каррі посів четверте місце в рейтингу найбільш привабливих спортсменів для спонсорів у 2025 році.

Також зірка Голден Стейт Ворріорз обійшов легендарного Тіма Данкана за кількістю набраних очок у регулярних чемпіонатах НБА.