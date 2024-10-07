Леброн Джеймс вперше зіграв із сином за Лейкерс

Леброн Джеймс і його старший син вперше вийшли на майданчик разом. Леброн і Бронні зіграли разом у передсезонному матчі проти Фінікс Санз, який команда програла з рахунком 114-118.

Леброн і Бронні стали першим дуетом батька і сина, який зіграв в одній грі НБА одночасно. Про це повідомляє Yahoo Sports. Символічно, що це сталось в 20-й день народження Бронні.

Джеймс-молодший вийшов на майданчик у другій чверті. Він не набрав очок, зробив два підбирання за 13 хвилин, реалізувавши 0 з 1 триочкових. Це була його друга передсезонна гра цієї осені. У п'ятницю він набрав два очки, зробив одне підбирання та одну передачу у грі проти Міннесоти Тімбервулвз.

Леброн у матчі з Санз дебютував у передсезонці. За 16 хвилин він набрав 19 очок, зробив п'ять підбирань та віддав чотири передачі.

Відзначимо, що Лейкерс обрали Бронні під загальним 55-м номером на драфті на початку цього літа після одного сезону в Університеті штату Каліфорнія. Джеймс-молодший підписав з Лейкерс чотирирічний контракт на суму 7,9 мільйона доларів, що є надзвичайно рідкісним явищем для гравця, обраного у другому раунді драфту.

Цієї осені Леброн, якому в грудні виповниться 40 років, готується розпочати свій 22-й сезон у лізі, що є рекордом за всю історію.