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Я завжди був відданий збірній США, – ЛеБрон розкрив, чи зіграє на домашній Олімпіаді-2028

Олексій Погорелов — 19 червня 2025, 21:03
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс сумнівається, що він зіграє на Олімпіаді 2028 року, яка проходитиме в Лос-Анджелесі.

Слова 40-річного баскетболіста наводить сайт ОІ.

Влітку минулого року "Король" допоміг збірній США здобути золоті медалі Олімпійських ігор-2024, які проходили в Парижі.

Наступна літня Олімпіада відбудеться, коли ЛеБрону буде вже 43 роки. І сам Джеймс не бачить себе на олімпійському паркеті в такому віці.

"Нічого не змінилося. Де ми зараз, у 2025 році?

Я буду підтримувати збірну США до кінця свого життя – це точно. Але я не бачу, що я зможу продовжувати грати, я не думаю, що це станеться.

Я віддав усе, що в мене є, і завжди буду вдячний, лояльний та відданий збірній США та американському баскетболу", – сказав ЛеБрон.

Зазначимо, що ЛеБрон Джеймс – триразовий переможець Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024), а також бронзовий призер (2004). На минулій Олімпіаді саме його визнали найціннішим гравцем турніру.

Раніше стало відомо, що власники Лос-Анджелес Лейкерс, за яких виступає Джеймс, погодилися продати франшизу за рекордну суму.

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