ЛеБрон: Я можу грати на найвищому рівні ще 5-7 років, але не хочу
Зірковий форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс висловив упевненість у тому, що він спроможний грати на найвищому рівні в НБА протягом майбутніх 5-7 років.
Слова 40-річного баскетболіста наводить ESPN.
"У мене було десятиліття, коли мені було 30+ років. Тож я просто прокинувся і сказав: "О, чорт, тобі вже 40?". Це трохи смішно, насправді, знати, де я перебуваю, бачити, де я все ще граю на високому рівні, будучи ще такою молодою людиною, але вже старою в плані того, скільки років я в цій професії.
Чесно кажучи, якби я справді захотів, то міг би грати в цю гру на високому рівні ще, мабуть, років п'ять-сім. Навіть дивно це казати. Але я не збираюся цього робити", – заявив Джеймс.
У своїй першій грі у 40-річному віці проти рідного Клівленда (110:122) "Король" набрав 23 очки, 4 підбирання та 7 передач.
Тепер, коли ЛеБрону Джеймсу виповнилося 40 років, у нього з'явився ще один перелік рекордів, які він потенційно може побити.