Кубок НБА: Мілвокі переміг Маямі, Фінікс розгромив Лейкерс

У ніч з 26 на 27 листопада відбулися матчі Кубку Національної баскетбольної асоціації, які йдуть у залік регулярного чемпіонату.

Фінікс впевнено здолав Лейкерс. Зіркове тріо "сонячних" Букер-Дюрант-Біл набрали 72 очки.

Мілвокі після невдалого старту продовжує перемагати. Цього разу підопічні Дока Ріверса здолали Маямі.

Кубок НБА – матчі йдуть у залік регулярного сезону

27 листопада

Майамі – Мілвокі 103:106 (20:31, 31:34, 29:20, 23:21)

Вашингтон – Чикаго 108:127 (29:21, 18:40, 34:35, 27:31)

Міннесота – Х’юстон 111:117 OT (26:32, 21:25, 31:27, 24:18, 9:15)

Юта – Сан-Антоніо 115:128 (35:32, 31:34, 27:30, 22:32)

Фінікс – Лейкерс 127:100 (31:25, 31:35, 36:18, 29:22)