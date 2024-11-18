Харден став другим найкращим снайпером в історії НБА

Зірка Кліпперс Джеймс Харден вийшов на друге місце в історії НБА за кількістю закинутих триочкових кидків.

Про це досягнення "Бороди" повідомляє сайт НБА.

У переможній грі з Ютою (116:105) Харден набрав 20 очок, 6 підбирань та 11 асистів, реалізувавши 2 з 8 кидків з дальньої дистанції.

Цього вистачило, щоб стати одноосібним володарем другого місця у рейтингу найкращих снайперів за всю історію ліги, обігнавши легендарного Рея Аллена (2 973).

JAMES HARDEN PASSES RAY ALLEN 🚨



This 3 moves him into 2nd ALL-TIME in three-pointers made!



CONGRATS @JHarden13 👏 pic.twitter.com/LdcF6tZhiU — NBA (@NBA) November 18, 2024

Congrats to @JHarden13 of the @LAClippers for moving into 2nd on the all-time THREES MADE list! pic.twitter.com/QaAiGE6w6r — NBA (@NBA) November 18, 2024

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Тепер на рахунку Джеймса 2 975 точних триочкових кидків. Рекорд належить Стефу Каррі з Голден Стейт, на рахунку якого 3 782 триочоквих влучань.

Харден є одним з трьох гравців в історії НБА, які закинули 300 триочкових за сезон (378 у сезоні-2018/19).

Інші гравці в цьому списку – це Каррі (який робив це п'ять разів, включаючи рекордні для НБА 402 у сезоні-2015/16) та Клей Томпсон (301 у сезоні-2022/23).

Після 14 матчів регулярного сезону НБА Лос-Анджелес Кліпперс займають 11-те місце на Заході, маючи баланс перемог 7-7.