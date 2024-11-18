Харден став другим найкращим снайпером в історії НБА
Зірка Кліпперс Джеймс Харден вийшов на друге місце в історії НБА за кількістю закинутих триочкових кидків.
Про це досягнення "Бороди" повідомляє сайт НБА.
У переможній грі з Ютою (116:105) Харден набрав 20 очок, 6 підбирань та 11 асистів, реалізувавши 2 з 8 кидків з дальньої дистанції.
Цього вистачило, щоб стати одноосібним володарем другого місця у рейтингу найкращих снайперів за всю історію ліги, обігнавши легендарного Рея Аллена (2 973).
Тепер на рахунку Джеймса 2 975 точних триочкових кидків. Рекорд належить Стефу Каррі з Голден Стейт, на рахунку якого 3 782 триочоквих влучань.
Харден є одним з трьох гравців в історії НБА, які закинули 300 триочкових за сезон (378 у сезоні-2018/19).
Інші гравці в цьому списку – це Каррі (який робив це п'ять разів, включаючи рекордні для НБА 402 у сезоні-2015/16) та Клей Томпсон (301 у сезоні-2022/23).
Після 14 матчів регулярного сезону НБА Лос-Анджелес Кліпперс займають 11-те місце на Заході, маючи баланс перемог 7-7.