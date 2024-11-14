ЛеБрон – найвіковіший гравець в історії НБА з трьома трипл-даблами підряд

Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс продовжує встановлювати вікові рекорди.

Про це повідомляє The Athletic.

У минулій грі з Мемфісом (128:123) 39-річний "Король" зібрав трипл-дабл з 35 очок, 12 підбирань та 14 передач.

Враховуючи, що у минулих двох матчах він також набрав трипл-дабли, ЛеБрон став найвіковішим гравцем в історії НБА, який записав на свій рахунок трипл-дабл у трьох матчах поспіль.

9p/7r/5a for LeBron in the 4Q.

35p/12r/14a for LeBron in the game.



Lakers move to 6-0 at home behind a royal performance from the 👑 pic.twitter.com/SqV9QZEtiF — NBA (@NBA) November 14, 2024

Більше того, Джеймс став лише четвертим гравцем в історії ліги, хто може похвалитися 40 трипл-даблами з 30+ очками.

У свої 39 років ЛеБрон Джеймс набирає у цьому сезоні в середньому за матч 24,3 очки, 8,1 підбирання та 9,4 передачі. Лейкерс з балансом перемог 7-4 займають шосте місце на Заході.