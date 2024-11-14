Мілвокі з 59 очками Адетокунбо дотиснув Детройт, 13 перемога Клівленда у регулярному сезоні НБА

У ніч з 13 на 14 листопада відбулися 11 матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Клівленд обіграв Філадельфію. Кавальєрс тепер мають результат 13-0, що дозволяє їм буди найкращою командою ліги. Також це їх найкращий старт в історії в регулярному чемпіонаті.

Янніс Адетокунбо набрав 59 очок, 14 підбирань та 7 передач у матчі з Детройтом.

Сакраменто з Олексієм Ленем обіграв Фінікс. Українець відіграв майже 5 хвилин. В його активі 4 очки, 2 підбирання та 1 передача.

НБА – регулярний чемпіонат

14 листопада

Орландо – Індіана 94:90 (18:27, 23:18, 27:27, 26:18)

Бруклін – Бостон 114:139 (34:32, 26:33, 29:38, 25:36)

Нью-Йорк – Чикаго 123:124 (22:29, 25:30, 38:31, 38:34)

Оклахома-Сіті – Нью-Орлеан 106:114 (27:31, 27:17, 24:34, 28:32)

Філадельфія – Клівленд 106:114 (27:31, 27:17, 24:34, 28:32)

Мілвокі – Детройт 127:120 (24:27, 23:33, 38:24, 26:27 ОТ – 16:9)

Сан-Антоніо – Вашингтон 139:130 (32:31, 35:36, 41:24, 31:39)

Г'юстон – Кліпперс 11:103 (28:28, 33:28, 28:23, 22:24)

Лейкерс – Мемфіс 128:123 (38:26, 27:38, 26:32, 37:27)

Портленд – Міннесота 106:98 (23:33, 25:15, 28:28, 30:22)

Сакраменто – Фінікс 127:104 (35:29, 26:27, 32:24, 34:24)

Нагадаємо, у матчах Кубку НБА Голден Стейт переміг Даллас, а Бостон поступився Атланті.