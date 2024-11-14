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Одна гра – п'ять рекордів: Вембаньяма продовжує підкорювати НБА

Олексій Погорелов — 14 листопада 2024, 18:28
Одна гра – п'ять рекордів: Вембаньяма продовжує підкорювати НБА
Віктор Вембаньяма
Associated Press

Минулої ночі в межах регулярного сезону НБА відбувся матч, за підсумками якого бігмен Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма став володарем одразу п'ятьох рекордів.

Про досягнення 20-річного француза повідомляє ESPN.

Сперс вдома перемогли Вашингтон з рахунком 139:130, а Вембаньяма став найкращим гравцем, набравши 50 очок, 6 підбирань, 2 асисти та 3 перехоплення.

Реалізувавши у грі 8 триочкових, Віктор побив рекорди, ставши наймолодшим у чотирьох категоріях:

  • центровий з 50+ очками;
  • представник Сан-Антоніо з 50+ очками;
  • центровий з 8+ реалізованими триочковими;
  • гравець з 50+ очками та 5+ триочковими, який допустив менше 2 втрат.

До того ж, він став першим центровим в історії ліги, який зміг закинути 5+ триочкових у трьох матчах поспіль.

Нагадаємо, що кількома днями раніше Віктор Вембаньяма приєднався до елітного клубу гравців, які назбирали певні показники за один повноцінний сезон НБА.

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