Одна гра – п'ять рекордів: Вембаньяма продовжує підкорювати НБА
Віктор Вембаньяма
Associated Press
Минулої ночі в межах регулярного сезону НБА відбувся матч, за підсумками якого бігмен Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма став володарем одразу п'ятьох рекордів.
Про досягнення 20-річного француза повідомляє ESPN.
Сперс вдома перемогли Вашингтон з рахунком 139:130, а Вембаньяма став найкращим гравцем, набравши 50 очок, 6 підбирань, 2 асисти та 3 перехоплення.
Реалізувавши у грі 8 триочкових, Віктор побив рекорди, ставши наймолодшим у чотирьох категоріях:
- центровий з 50+ очками;
- представник Сан-Антоніо з 50+ очками;
- центровий з 8+ реалізованими триочковими;
- гравець з 50+ очками та 5+ триочковими, який допустив менше 2 втрат.
До того ж, він став першим центровим в історії ліги, який зміг закинути 5+ триочкових у трьох матчах поспіль.
Нагадаємо, що кількома днями раніше Віктор Вембаньяма приєднався до елітного клубу гравців, які назбирали певні показники за один повноцінний сезон НБА.