Мене ніхто не міг зупинити: ЛеБрон згадав, як школярем грав проти Джордана та інших легенд баскетболу

Суперзірка Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс розповів про його незабутню гру з Майклом Джорданом, коли йому було всього 16 років.

Про це протистояння 40-річний баскетболіст розповів під час подкасту "New Heights".

"Король" згадав, як він нервував під час тієї гри.

"Коли я нарешті вийшов на майданчик, Ем Джей, Антуан Вокер та інші хлопці взагалі не випускали молодих гравців на паркет. Мені було 16 років, я навчався на другому курсі середньої школи, і мені знадобився час, щоб потрапити на майданчик. Зазвичай, коли старші хлопці втомлюються і не хочуть більше грати, молоді хлопці отримують шанс. Я нарешті вийшов на майданчик і грав разом з Майклом Джорданом, Антуаном Вокером, Пенні Хардевеєм, Майклом Фінлі та всіма цими хлопцями", - сказав Джеймс.

Відповідаючи на запитання про те, як він зіграв, ЛеБрон сказав, що, незважаючи на хвилювання, він грав упевнено і вистояв проти легенд баскетболу.

"Ніхто не міг мене зупинити. Послухайте, мені було 16, я був у Чикаго на майданчику Ем Джея – він називався "Hoops". Зараз є кліп, в якому Метта Ворлд Піс (раніше Рон Артест, зараз Метта Сендіфорд-Артест) розповідає про цей момент. Коли я нарешті вийшов туди, у мене були думки: "Я рву дупу". Я до біса нервував, перебуваючи там з Ем Джеєм та іншими хлопцями, але я був дитиною. Я думав: "Я зараз збожеволію", і я збожеволів".

ЛеБрон Джеймс та Майкл Джордан так і не встигли зустрітися на одному паркеті в НБА, оскільки "Його повітряність" втретє та востаннє завершив кар'єру після сезону-2002/03.

Джеймс опинився в НБА якраз після того сезону: влітку 2003 року він був задрафтований Клівлендом під загальним першим піком.

Раніше з'явилася інформація, що діловий партнер ЛеБрона Джеймса планує створити лігу, яка у майбутньому стане конкурентом НБА.