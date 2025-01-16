Діловий партнер Леброна хоче створити конкурента НБА
Леброн Джеймс
AP Photo
Маверік Картер, діловий партнер Леброна Джеймса, має намір створити лігу, яка конкуруватиме з НБА.
Про це повідомляє Bloomberg.
Так, бізнесмен очолив групу інвесторів, що займаються розробкою проєкту.
Картер хоче залучити близько п'яти мільярдів доларів та вже зв'язався з такими компаніями, як UBS Group AG та Evercore Inc. Серед інших можливих співвласників ліги фігурує ім'я Джеффа Прентіса – співзасновник Skype.
На даному етапі представники Картера та UBS відмовились від будь-яких коментарів.
Очікується, що ліга матиме по шість чоловічих та жіночих команд, а матчі гратимуться у восьми містах по всьому світу.
Раніше повідомлялось, що сам Леброн Джеймс побив черговий рекорд НБА.