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Діловий партнер Леброна хоче створити конкурента НБА

Володимир Максименко — 16 січня 2025, 07:07
Діловий партнер Леброна хоче створити конкурента НБА
Леброн Джеймс
AP Photo

Маверік Картер, діловий партнер Леброна Джеймса, має намір створити лігу, яка конкуруватиме з НБА.

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, бізнесмен очолив групу інвесторів, що займаються розробкою проєкту.

Картер хоче залучити близько п'яти мільярдів доларів та вже зв'язався з такими компаніями, як UBS Group AG та Evercore Inc. Серед інших можливих співвласників ліги фігурує ім'я Джеффа Прентіса – співзасновник Skype.

На даному етапі представники Картера та UBS відмовились від будь-яких коментарів.

Очікується, що ліга матиме по шість чоловічих та жіночих команд, а матчі гратимуться у восьми містах по всьому світу.

Раніше повідомлялось, що сам Леброн Джеймс побив черговий рекорд НБА.

Леброн Джеймс НБА

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