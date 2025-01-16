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Йокич побив рекорд Берда, швидше за всіх набравши 15 000+ очок, 7 500+ підбирань та 5 000+ передач

Олексій Погорелов — 16 січня 2025, 19:34
Йокич побив рекорд Берда, швидше за всіх набравши 15 000+ очок, 7 500+ підбирань та 5 000+ передач
Нікола Йокич
Денвер Наггетс

Зірка Денвер Наггетс Нікола Йокич записав на свій рахунок ще одне досягнення, яке відублося під час матчу з Далласом (118:99).

Про це повідомялє сайт НБА.

Після того, як триразовий MVP НБА віддав свій восьмий асист, він став гравцем, який швидке за всіх набрав 15 000+ очок, 7 500+ підбирань та 5 000+ передач за кар'єру.

"Джокер" побив рекорд великого Ларрі Берда. У той час, як легенда Бостона зібрала ці показники за 799 матчів, Йокич зробив це за 709 ігор.

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У поєдинку з Маверікс Нікола зібрав трипл-дабл, який став для нього вже 16-м цього сезону та 146-м у кар'єрі.

Раніше стало відомо, що Фінікс та Шарлотт організували обмін за участі двої баскетболістів.

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Нікола Йокич

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