Йокич побив рекорд Берда, швидше за всіх набравши 15 000+ очок, 7 500+ підбирань та 5 000+ передач
Нікола Йокич
Денвер Наггетс
Зірка Денвер Наггетс Нікола Йокич записав на свій рахунок ще одне досягнення, яке відублося під час матчу з Далласом (118:99).
Про це повідомялє сайт НБА.
Після того, як триразовий MVP НБА віддав свій восьмий асист, він став гравцем, який швидке за всіх набрав 15 000+ очок, 7 500+ підбирань та 5 000+ передач за кар'єру.
"Джокер" побив рекорд великого Ларрі Берда. У той час, як легенда Бостона зібрала ці показники за 799 матчів, Йокич зробив це за 709 ігор.
У поєдинку з Маверікс Нікола зібрав трипл-дабл, який став для нього вже 16-м цього сезону та 146-м у кар'єрі.
Раніше стало відомо, що Фінікс та Шарлотт організували обмін за участі двої баскетболістів.