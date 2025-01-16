Йокич побив рекорд Берда, швидше за всіх набравши 15 000+ очок, 7 500+ підбирань та 5 000+ передач

Зірка Денвер Наггетс Нікола Йокич записав на свій рахунок ще одне досягнення, яке відублося під час матчу з Далласом (118:99).

Про це повідомялє сайт НБА.

Після того, як триразовий MVP НБА віддав свій восьмий асист, він став гравцем, який швидке за всіх набрав 15 000+ очок, 7 500+ підбирань та 5 000+ передач за кар'єру.

"Джокер" побив рекорд великого Ларрі Берда. У той час, як легенда Бостона зібрала ці показники за 799 матчів, Йокич зробив це за 709 ігор.

With his 8th assist tonight, Nikola Jokić just became the fastest player to reach 15K+ PTS, 7,500+ REB, and 5K+ AST, doing so in just 709 games.



The fastest previously? Larry Bird at 799 games. pic.twitter.com/zjqjZRBtcN — NBA (@NBA) January 15, 2025

У поєдинку з Маверікс Нікола зібрав трипл-дабл, який став для нього вже 16-м цього сезону та 146-м у кар'єрі.

Раніше стало відомо, що Фінікс та Шарлотт організували обмін за участі двої баскетболістів.