Рекорд продовжується: ЛеБрон у 22 раз поспіль став учасником Матчу всіх зірок

41-річний форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс був обраний тренерами ліги до складу запасних на Матч всіх зірок-2026, подовживши свій абсолютний рекорд за кількістю номінацій до 22-х сезонів поспіль.

Про це повідомляє ESPN.

Найстарший гравець ліги дізнався про своє обрання перед матчем проти Нью-Йорк Нікс у Медісон Сквер Гарден (який Лейкерс програли 112:100).

Джеймс зізнався, що не ставив собі за мету потрапити на All-Star після пропуску старту сезону, але сказав, що участь у турнір дуже багато значить для нього і його родини:

"Я насправді не думав про це. Чесно кажучи, моєю метою на початку сезону не було пропустити перші 14 ігор і сказати: "Гаразд, я повинен стати учасником Матчу всіх зірок". Я просто хотів повернутися до гри на високому рівні, на який я знав, що здатний, після того як позбувся іржі, пропустивши передсезонну підготовку, тренувальний табір і літні тренування, чого я ніколи не робив за всю свою кар'єру А можливість стати учасником Матчу всіх зірок дуже багато значить для моєї родини, людей, які стежать за моєю кар'єрою, моїх вірних шанувальників ЛеБрона. Вони стежать за моїм шляхом, і завжди приємно, з поважної точки зору, отримувати винагороду за те, у що ти вклав свої зусилля."

У поточній кампанії 41-річний форвард набирає в середньому 21.9 очка, робить 5.8 підбирання та віддає 6.6 результативної передачі за матч. При цьому його точність кидків складає 50.5%.

Варто зазначити, що минулого року ЛеБрон пропустив саму зіркову гру через ушкодження.

З повних списком усіх гравців на матч Матч всіх зірок НБА можна ознайомитися тут.