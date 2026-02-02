8 очок Михайлюка не допомогли Юті уникнути поразки від Торонто в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 1 на 2 лютого відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Юта зі Святославом Михайлюком у складі поступилась Торонто. Українець провів на майданчику 30 хвилин, заробивши за цей час 8 очок, 1 підбирання та 3 передачі.

Також 30 очок Луки Дончича було замало, щоб Лейкерс здобули перемогу в грі з Нью-Йорк Нікс.

НБА – регулярний чемпіонат

2 лютого

Бостон – Мілвокі 107:79 (26:26, 30:16, 22:19, 29:18)

Детройт – Бруклін 130:77 (33:24, 34:20, 33:18, 30:15)

Вашингтон – Сакраменто 116:112 (23:14, 30:34, 35:34, 28:30)

Маямі – Чикаго 134:91 (34:13, 28:27, 39:22, 33:29)

Торонто – Юта 107:100 (28:23, 23:33, 35:28, 21:16)

Нью-Йорк – Лейкерс 112:100 (27:33, 25:23, 38:26, 22:18)

Фінікс – Кліпперс 93:117 (20:24, 23:25, 28:36, 22:32)

Портленд – Клівленд 111:130 (24:29, 24:28, 30:41, 33:32)

Сан-Антоніо – Орландо 112:103 (37:21, 23:40, 26:18, 26:24)

Денвер – Оклахома-Сіті 111:121 (26:32, 29:30, 30:39, 26:20)

Східна конференція

Standings provided by Sofascore

Західна конференція