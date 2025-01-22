Лейкерс із Леброном переграли Вашингтон, Портленд неочікувано здолав Маямі у матчі НБА

У ніч з 21 на 22 січня відбулась низка матчі Національної баскетбольної асоціації.

Лос-Анджелес Лейкерс переграли Вашингтон. Головна зірка господарів арени Леброн Джеймс набрав 21 очко та здійснив 10 підбирань, чим суттєво допоміг команді здобути перемогу.

Окрім того, Портленд неочікувано обіграв Маямі, який повністю провалив середину гри, поступившись у другій та третій чверті.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

22 січня

Бруклін – Нью-Йорк 95:99 (26:24, 25:35, 24:25, 20:15)

Маямі – Портленд 107:116 (38:34, 17:27, 22:36, 30:19)

Торонто – Орландо 109:93 (24:37, 21:13, 40:20, 24:23)

Денвер – Філадельфія 144:109 (35:27, 42:40, 40:27, 27:15)

Лейкерс – Вашингтон 111:88 (29:23, 30:26, 30:28, 22:11)

Нагадаємо, раніше український гравець Юти Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд результативності.