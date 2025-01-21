Ви хочете індивідуальних нагород чи титулов? Піппен порівняв свій вплив на команду з впливом ЛеБрона

Легенда Чикаго Скотті Піппен порівняв себе з суперзіркою Лейкерс ЛеБроном Джеймсом, назвавши себе більш командним гравцем.

Про це 59-річний американець розповів під час подкасту "PBD Podcast".

Піппен заявив, що він, на відміну від "Короля", ніколи не бігав по командах у спробі виграти титул чемпіона НБА.

"Мій командний успіх більш вагомий, ніж ЛеБрона. У мене шість перснів", – сказав Піппен.

Його також запитали, якби власник НБА захотів знайти універсального гравця, навколо якого будували б команду, кого б він обрав: Піппена чи ЛеБрона?

"Ви хочете індивідуальних нагород чи ви хочете титулів? Тому що я не гнався за своїми".

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Скотті Піппен став шестиразовим чемпіоном НБА у складі Чикаго Буллз.

У той же час ЛеБрон Джеймс виграв свої чотири "гайки" у Маямі (два титули), Клівленді та Лейкерс.

Раніше ЛеБрон Джеймс згадав, як він брав участь у матчі, в якому він грав проти Майкла Джордана.