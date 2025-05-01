У мене немає відповіді на це, – ЛеБрон поговорив про завершення кар'єри

Після вильоту з плейоф НБА у першому раунді суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс заявив, що не знає, скільки ще часу в нього залишилося до завершення кар'єри.

Слова 40-річного баскетболіста наводить ESPN.

Сьогодні, 1 травня, "озерники" програли Міннесоті п'ятий матч серії, що завершило постсезон для команди Олексія Леня.

Після цього поєдинку "Короля" запитали, скільки ще він планує грати, перш ніж оголосити про завершення кар'єри, І у ЛеБрона не було відповіді на це.

"Я не знаю. У мене немає відповіді на це питання. Можливо, я сяду зі своєю сім'єю, дружиною та групою підтримки і просто поговорю про це і подивлюся, що з цього вийде. І просто поговорю сам із собою про те, як довго я хочу продовжувати грати. Чесно кажучи, я не знаю відповіді на це питання. Так що подивимося", – сказав ЛеБрон.

У п'яти матчах серії проти Тімбервулвз, ЛеБрон Джеймс набирав у середньому 25,4 очка, 9 підбирання, 5,6 передачі, 2 перехоплення та 1,8 блок-шота за 40,8 хвилин на паркеті.

ЛеБрон має опцію гравця на останній сезон за контрактом з Лейкерс, за який він може отримати 52,6 мільйона доларів. Він має використати її до 29 червня, інакше гравець вийде на ринок вільних агентів.

Нагадаємо, що в четвертому матчі серії з Міннесотою Лейкерс повторили майже 30-річне досягнення.