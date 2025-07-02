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Чотири клуби НБА зв'язалися з агентом ЛеБрона для обговорення потенційного обміну

Олексій Погорелов — 2 липня 2025, 21:02
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Instagram ЛеБрона Джеймса

Майбутнє ЛеБрона Джеймса у складі Лос-Анджелес Лейкерс може перебувати під питанням.

Про це заявив журналіст ESPN Дейв МакМенамін.

За словами МакМенаміна, на зв'язок з агентом "Короля" Річем Полом вийшли чотири неназвані клуби НБА, які захотіли поговорити про можливість виміняти баскетболіста.

Але при цьому МакМенамін також розповів, що поки ЛеБрон не вимагав у "озерників" обмін.

"Він (Пол) сказав мені, що не обговорював з Лейкерс питання обміну. Він сказав, що за останні 24 години з ним зв'язалися чотири команди, які хотіли обговорити трейд, але Річ не мав з ними жодних серйозних розмов по суті", – сказав МакМенамін.

Нагадаємо, що ЛеБрон вирішив активувати опцію гравця на останній сезон за контрактом з Лейкерс. За кампанію-2025/26 Джеймс заробить 51,4 мільйона доларів.

Однак коментарі Річа Пола залишили двері відчиненими для можливості 40-річного баскетболіста змінити команду, особливо якщо ЛАЛ не підсилять ростер в міжсезоння.

Минулого сезону ЛеБрон Джеймс набирав у середньому 24,4 очка, 7,8 підбирань та 8,2 передачі, реалізовуючи 51,3% кидків з гри та 37,6% триочкових.

Раніше з'явилася інформація, що ЛеБрону Джеймсу не подобається грати разом з Лукою Дончичем.

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Леброн Джеймс

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