Чотири клуби НБА зв'язалися з агентом ЛеБрона для обговорення потенційного обміну

Майбутнє ЛеБрона Джеймса у складі Лос-Анджелес Лейкерс може перебувати під питанням.

Про це заявив журналіст ESPN Дейв МакМенамін.

За словами МакМенаміна, на зв'язок з агентом "Короля" Річем Полом вийшли чотири неназвані клуби НБА, які захотіли поговорити про можливість виміняти баскетболіста.

Але при цьому МакМенамін також розповів, що поки ЛеБрон не вимагав у "озерників" обмін.

"Він (Пол) сказав мені, що не обговорював з Лейкерс питання обміну. Він сказав, що за останні 24 години з ним зв'язалися чотири команди, які хотіли обговорити трейд, але Річ не мав з ними жодних серйозних розмов по суті", – сказав МакМенамін.

"[Rich Paul] told me that he has not had any discussion with the Lakers about wanting a trade."@mcten shares that Rich Paul has not had any "substantiative" conversations with any teams about trading LeBron James. pic.twitter.com/XpnpPVFnQq — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 30, 2025

Нагадаємо, що ЛеБрон вирішив активувати опцію гравця на останній сезон за контрактом з Лейкерс. За кампанію-2025/26 Джеймс заробить 51,4 мільйона доларів.

Однак коментарі Річа Пола залишили двері відчиненими для можливості 40-річного баскетболіста змінити команду, особливо якщо ЛАЛ не підсилять ростер в міжсезоння.

Минулого сезону ЛеБрон Джеймс набирав у середньому 24,4 очка, 7,8 підбирань та 8,2 передачі, реалізовуючи 51,3% кидків з гри та 37,6% триочкових.

Раніше з'явилася інформація, що ЛеБрону Джеймсу не подобається грати разом з Лукою Дончичем.