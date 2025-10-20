Болючий фініш: австрійська біатлоністка втратила зуби після жорсткого зіткнення на трасі

Фінал змагань із літнього біатлону в Мюнхені перетворився на справжню драму. Австрійська біатлоністка Лара Вагнер зазнала серйозного інциденту під час гонки, коли зіткнулася з норвежкою Каролін Кноттен.

Все сталося під час заходу на штрафне коло – спортсменки не поділили траєкторію, і Кноттен випадково збила суперницю. Вагнер врізалася в рекламний щит, після чого впала просто на трасу. Попри біль та травму, вона зуміла піднятися і дійти до фінішу, хоча й останньою.

У прямому ефірі було видно, що австрійка втратила передні зуби та фінішувала вся у крові.

Коментатори назвали цей момент "страшним для перегляду" й відзначили мужність спортсменки, яка не зійшла з дистанції.

Зазначимо, перемогу у гонці здобула італійка Ліза Віттоцці, яка повернулася після пропущеного сезону, натомість серед чоловіків найкращим став француз Ерік Перро.