Шульга провів не найкращий матч за Бостон, Скапінцев та Портленд перемогли у Літній лізі НБА

В ніч на сьогодні, 18 липня, відбулися два матчі Літньої ліги НБА, у яких взяли участь українські баскетболісти.

Першим на майданчий вийшов Дмитро Скапінцев та його Портленд, які зустрілися з Х'юстоном. Центровий отримав у своє розпорядження 13 хвилин на паркеті. За цей час Дмитро набрав 5 очок (2/4 з гри, 1/2 з-за дуги) та 4 підбирання. У підсумку Трейл Блейзерс здобули перемогу з рахунком 102:83.

Портленд – Х'юстон 102:83 (21:16, 25:24, 21:25, 35:18)

Трохи пізніше розпочався принциповий поєдинок між Лейкерс та Бостоном, у якому зіграв Максим Шульга.

Перший з 2018 року задрафтований українець скористався своїм ігровим часом не так, як на це можна було розраховувати. Зігравши 22 хвилини, Максим набрав 4 очки (1/6 з гри, 1/3 триочкові, 1/2 штрафні) 3 підбирання, 4 передачі та 2 перехоплення за 2 втрат та 4 фолів.

Жодна з команд не пробила планку у 90 очок, а матч завершився перемогою Селтікс 87:78.

Лейкерс – Бостон 78:87 (26:21, 9:19, 20:25, 23:22)

Варто зазначити, що після чотирьох зіграних поєдинків Портленд та Бостон посідають 8 та 10 місця відповідно у загальній таблиці Літньої ліги НБА. Майбутні суперники команд визначаться пізніше.

Нагадаємо, що Метт Рейнольдс, який працює тренером Бостона у Літній лізі НБА, визначив головний плюс у грі Максима Шульги.