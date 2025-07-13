Награвся: перший пік драфту 2025 року більше не вийде в Літній лізі НБА

Новачок Даллас Маверікс Купер Флегг зіграв свій останній матч у межах Літньої ліги НБА.

Про це повідомляє Yahoo! Sports з посиланням на Марка Стейна.

Матч проти Сан-Антоніо (69:76) в ніч на 13 липня став для 18-річного форварда другим та, як виявилося, останнім. Повідомляється, що Даллас вирішив не ризикувати Купером після того, як він набрав 31 очко у грі зі "шпорами".

The Mavericks are shutting down Cooper Flagg for the remainder of Summer League, according to @TheSteinLine. pic.twitter.com/HKJogUnmQh — Yahoo Sports (@YahooSports) July 13, 2025

У зв'язку із цим Флегг пропустить поєдинки з Шарлотт (15 липня) та Філадельфією (17 липня). Він має повернутися на майданчик у передсезонних матчах НБА,

Нагадаємо, Даллас Маверікс обрали Купера Флегга під першим піком на драфті НБА 2025 року. Наприкінці другого раунду того ж драфту пішов Максим Шульга, який опинився у Бостоні.

Раніше стало відомо, що Купер Флегг заробить за контрактом новачка у Далласі майже як праймовий ЛеБрон Джеймс.