Оклахома здолала Г'юстон та стала другим фіналістом Кубку НБА

У ніч з 14 на 15 грудня відбувся другий півфінал Кубку НБА сезону-2024/2025, результати якого йдуть до заліку регулярного сезону.

Оклахома-Сіті здобула впевнену перемогу над Г'юстон Рокетс та вийшла до фіналу турніру, де зустрінеться з Мілвокі.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став канадський розігруючий захисник Шай Гілджес-Алексендер, що набрав 32 очки, 8 підбирань та 6 передач протягом гри.

Кубок НБА-2024/2025

15 грудня

Оклахома-Сіті – Г'юстон 111:96 (18:20, 23:22, 34:27, 36:27)

Напередодні зірка Філадельфії Джоел Ембіід не зміг дограти матч проти Індіани (107:121) через травму.