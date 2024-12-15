Оклахома здолала Г'юстон та стала другим фіналістом Кубку НБА
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У ніч з 14 на 15 грудня відбувся другий півфінал Кубку НБА сезону-2024/2025, результати якого йдуть до заліку регулярного сезону.
Оклахома-Сіті здобула впевнену перемогу над Г'юстон Рокетс та вийшла до фіналу турніру, де зустрінеться з Мілвокі.
Найрезультативнішим гравцем поєдинку став канадський розігруючий захисник Шай Гілджес-Алексендер, що набрав 32 очки, 8 підбирань та 6 передач протягом гри.
Кубок НБА-2024/2025
15 грудня
Оклахома-Сіті – Г'юстон 111:96 (18:20, 23:22, 34:27, 36:27)
Напередодні зірка Філадельфії Джоел Ембіід не зміг дограти матч проти Індіани (107:121) через травму.