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Оклахома здолала Г'юстон та стала другим фіналістом Кубку НБА

Станіслав Лисак — 15 грудня 2024, 08:40
Оклахома здолала Г'юстон та стала другим фіналістом Кубку НБА
Getty Images

У ніч з 14 на 15 грудня відбувся другий півфінал Кубку НБА сезону-2024/2025, результати якого йдуть до заліку регулярного сезону.

Оклахома-Сіті здобула впевнену перемогу над Г'юстон Рокетс та вийшла до фіналу турніру, де зустрінеться з Мілвокі.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став канадський розігруючий захисник Шай Гілджес-Алексендер, що набрав 32 очки, 8 підбирань та 6 передач протягом гри.

Кубок НБА-2024/2025
15 грудня

Оклахома-Сіті – Г'юстон 111:96 (18:20, 23:22, 34:27, 36:27)

Напередодні зірка Філадельфії Джоел Ембіід не зміг дограти матч проти Індіани (107:121) через травму.

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