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Ембііду зламали обличчя у грі з Індіаною

Олексій Погорелов — 14 грудня 2024, 09:16
Ембііду зламали обличчя у грі з Індіаною
Джоел Ембіід
The Athletic

Зірка Філадельфії Джоел Ембіід не зміг дограти матч проти Індіани (107:121) через травму.

Про це повідомляє The Athletic.

30-річний бігмен залишив майданчик у першій половині гри, отримавши удар в обличчя. Пізніше Севенті Сіксерс оголосили, що у Ембііда перелом пазухи носа. Він пройде повторне обстеження на цих вихідних.

Ембіід отримав удар ліктем від свінгмена Пейсерс Бенедикта Матуріна, коли той стрибнув за підбиранням. Ембід впав на паркет і не вставав, поки він не отримав допомогу.

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За 17 хвилин, що він провів на паркеті, Ембіід набрав 12 очок, 4 підбирання та 5 передач.

Варто зазначити, що у минулому Ембіід вже зазнавав травм обличчя. Востаннє це відубулося у плейоф 2022 року, коли Джоел отримав перелом орбітальної кістки.

Індіана Філадельфія Джоел Ембіід НБА

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