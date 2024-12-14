Ембііду зламали обличчя у грі з Індіаною
Джоел Ембіід
The Athletic
Зірка Філадельфії Джоел Ембіід не зміг дограти матч проти Індіани (107:121) через травму.
Про це повідомляє The Athletic.
30-річний бігмен залишив майданчик у першій половині гри, отримавши удар в обличчя. Пізніше Севенті Сіксерс оголосили, що у Ембііда перелом пазухи носа. Він пройде повторне обстеження на цих вихідних.
Ембіід отримав удар ліктем від свінгмена Пейсерс Бенедикта Матуріна, коли той стрибнув за підбиранням. Ембід впав на паркет і не вставав, поки він не отримав допомогу.
За 17 хвилин, що він провів на паркеті, Ембіід набрав 12 очок, 4 підбирання та 5 передач.
Варто зазначити, що у минулому Ембіід вже зазнавав травм обличчя. Востаннє це відубулося у плейоф 2022 року, коли Джоел отримав перелом орбітальної кістки.