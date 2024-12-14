Ембііду зламали обличчя у грі з Індіаною

Зірка Філадельфії Джоел Ембіід не зміг дограти матч проти Індіани (107:121) через травму.

Про це повідомляє The Athletic.

30-річний бігмен залишив майданчик у першій половині гри, отримавши удар в обличчя. Пізніше Севенті Сіксерс оголосили, що у Ембііда перелом пазухи носа. Він пройде повторне обстеження на цих вихідних.

Ембіід отримав удар ліктем від свінгмена Пейсерс Бенедикта Матуріна, коли той стрибнув за підбиранням. Ембід впав на паркет і не вставав, поки він не отримав допомогу.

Joel Embiid has been ruled out with injury vs. Pacers



He will undergo further testing after 'impact to right side of face' pic.twitter.com/K0E7jrYB4F — Bleacher Report (@BleacherReport) December 14, 2024

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За 17 хвилин, що він провів на паркеті, Ембіід набрав 12 очок, 4 підбирання та 5 передач.

Варто зазначити, що у минулому Ембіід вже зазнавав травм обличчя. Востаннє це відубулося у плейоф 2022 року, коли Джоел отримав перелом орбітальної кістки.