Михайлюк провалився у грі з Фініксом, Дончич повернувся та приніс перемогу Лейкерс на старті Кубку НБА

В ніч на сьогодні, 1 листопада, в межах першого туру Кубку НБА пройшли вісім матчів, які також пішли в залік регулярного сезону.

Ігрова ніч розпочалася з того, що фіналіст минулого сезону НБА Індіана зазнала п'ятої поразки поспіль. Команда Ріка Карлайла вдома програла Атланті 108:129.

Бостон взяв реванш у Філадельфії за поразку в першому матчі кампанії, обігравши 76-х на їхгьому ж майданчику.

Клівленд за відсутності Донована Мітчелла та Джарретта Аллена поступився Торонто, Чикаго розібрався з Нью-Йорком, а у Лейкерс повернувся Лука Дончич, який одразу ж набрав 44+12+6, завдяки чому Лос-Анджелес переграв Мемфіс.

Денвер несподівано програв Портленду, Кліпперс наблизили відставку Віллі Гріна з посади тренера Нового Орлеана, а Юта зі Святославом Михайлюком зазнала розгромної поразки від Фінікса. Українець провалив гру: за практично 23 хвилини на паркеті він набрав 3 підбирання та одну передачу, не реалізувавши жодного кидка з гри (0/5 триочкові), заробивши один фол та втративши м'яч одного разу.

НБА – регулярний сезон

1 листопада

Індіана – Атланта 108:128 (29:32, 30:31, 17:34, 32:31)

Філадельфія – Бостон 108:109 (25:38, 32:30, 25:21, 26:20)

Клівленд – Торонто 101:112 (22:30, 21:18, 34:33, 25:31)

Чикаго – Нью-Йорк 135:125 (35:27, 37:26, 28:38, 35:34)

Мемфіс – Лейкерс 112:117 (27:31, 42:24, 22:34, 21:28)

Портленд – Денвер 109:107 (18:26, 35:31, 18:24, 38:26)

Фінікс – Юта 118:96 (37:17, 17:23, 29:27, 35:29)

Кліпперс – Новий Орлеан 126:124 (26:28, 41:31, 27:25, 32:40)

Нагадаємо, що власники клубів НБА одноголосно схвалили рекордний продаж Лос-Анджелес Лейкерс за 10 мільярдів доларів.