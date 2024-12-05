Зірка Мілуокі Бакс планує вийти на паркет уперше за сім місяців

Чемпіон НБА 2021 року у складі Мілуокі Бакс Кріс Міддлтон може дебютувати у цьому регулярному сезоні у матчі проти Бостон Селтікс у ніч на 7 грудня.

Про майбутнє повернення 33-річного форварда повідомляє The Athletic.

Міддлтон ще не зіграв жодного матчу у сезоні-2024/25. Він також повністю пропустив передсезонну підготовку команди Дока Ріверса.

Це відбулося через те, що минулого літа баскетболіст переніс процедури на обох гомілкостопах.

Востаннє Міддлтон виходив на паркет 3 травня, коли Бакс програли Індіані (98:120) у шостому матчі першого раунду плейоф Східної конференції.

Після невдалого старту сезону Мілуокі провів успішну серію ігор. Завдяки цьому "олені" тепер займають п'яте місце на Сході, маючи баланс перемог 11-10.

Раніше стало відомо, що історичні джерсі ЛеБрона Джеймса та його сина Бронні були продані на аукціоні за велику суму.