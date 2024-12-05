Тренер, який працював у Росії, очолив команду Євроліги
Душко Іванович
BNS
Клуб Євроліги Віртус дуже швидко знайшов собі нового головного тренера, яким став Душко Іванович.
Про зміну наставника в італійському колективі повідомляє BasketNews.
Після того, як команда зазнала 11-ї поразки у межах Євроліги, Віртус залишив його головний тренер Лука Банкі, який займав свою посаду з 15 вересня цього року.
Італійців, які наразі займають останнє місце у таблиці, погодився очолити 67-річний Іванович.
Варто зазначити, що чорногорець має великий досвід роботи у Євролізі, особливо з Басконією, яку він очолював чотири рази.
А ще на його рахунку один сезон (2016/17) на чолі російського Хіміка, з яким він став срібним призером чемпіонату.
Раніше стало відомо, що ФІБА визначила місця проведення молодіжних чемпіонатів Європи 2025 року.