20-річний баскетболіст встановив абсолютний рекорд НБА
Кон Кнюппель
Getty Images
У ніч з 24 на 25 лютого гравець Шарлотт Кон Кнюппель переписав історію НБА.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
20-річний американець допоміг своїй команді на виїзді розгромити Чикаго з рахунком 131:99. Він став одним з найрезультативніших гравців, набравши 21 очко.
Своє досягнення Кнюппель оформив наприкінці третьої чверті. Він став найшвидшим гравцем в історії НБА, який здійснив 200 влучних триочкових кидків.
Для цього гравцю "Горнетс" знадобилося лише 58 матчів. Він перевершив досягнення Данкана Робінсона.
Гравці, які найшвидше закинули 200 триочкових у НБА
- 1. Кон Кнюппель – 58 матчів
- 2. Данкан Робінсон – 69
- 3. Кіган Мюррей – 77 матчів
- 4. Брендон Міллер – 79 матчів
- 5-6. Ентоні Едвардс – 82 матчі
- 5-6. Джейлен Грін – 82 матчі.
- 7-9. Донован Мітчелл – 84
- 7-9. Лука Дончич – 84
- 7-9. Саддік Бей – 84
- 10. Деміан Ліллард – 86
Нагадаємо, що напередодні відбулось 11 матчів регулярного чемпіонату НБА. Наразі Шарлотт посідає десяте місце в турнірній таблиці Східної конференції.