20-річний баскетболіст встановив абсолютний рекорд НБА

Денис Іваненко — 25 лютого 2026, 09:25
20-річний баскетболіст встановив абсолютний рекорд НБА
Кон Кнюппель
Getty Images

У ніч з 24 на 25 лютого гравець Шарлотт Кон Кнюппель переписав історію НБА.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

20-річний американець допоміг своїй команді на виїзді розгромити Чикаго з рахунком 131:99. Він став одним з найрезультативніших гравців, набравши 21 очко.

Своє досягнення Кнюппель оформив наприкінці третьої чверті. Він став найшвидшим гравцем в історії НБА, який здійснив 200 влучних триочкових кидків.

Рекордний кидок Кнюппеля

Для цього гравцю "Горнетс" знадобилося лише 58 матчів. Він перевершив досягнення Данкана Робінсона.

Гравці, які найшвидше закинули 200 триочкових у НБА

  • 1. Кон Кнюппель – 58 матчів
  • 2. Данкан Робінсон – 69
  • 3. Кіган Мюррей – 77 матчів
  • 4. Брендон Міллер – 79 матчів
  • 5-6. Ентоні Едвардс – 82 матчі
  • 5-6. Джейлен Грін – 82 матчі.
  • 7-9. Донован Мітчелл – 84
  • 7-9. Лука Дончич – 84
  • 7-9. Саддік Бей – 84
  • 10. Деміан Ліллард – 86

Нагадаємо, що напередодні відбулось 11 матчів регулярного чемпіонату НБА. Наразі Шарлотт посідає десяте місце в турнірній таблиці Східної конференції.

