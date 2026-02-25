20-річний баскетболіст встановив абсолютний рекорд НБА

У ніч з 24 на 25 лютого гравець Шарлотт Кон Кнюппель переписав історію НБА.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

20-річний американець допоміг своїй команді на виїзді розгромити Чикаго з рахунком 131:99. Він став одним з найрезультативніших гравців, набравши 21 очко.

Своє досягнення Кнюппель оформив наприкінці третьої чверті. Він став найшвидшим гравцем в історії НБА, який здійснив 200 влучних триочкових кидків.

Рекордний кидок Кнюппеля 200 THREES FOR KON KNUEPPEL 🔥



He got there in just 58 games... the fastest player to reach that mark in NBA history! pic.twitter.com/TV7CZYNXlo — NBA (@NBA) February 25, 2026

Для цього гравцю "Горнетс" знадобилося лише 58 матчів. Він перевершив досягнення Данкана Робінсона.

Гравці, які найшвидше закинули 200 триочкових у НБА

1. Кон Кнюппель – 58 матчів

2. Данкан Робінсон – 69

3. Кіган Мюррей – 77 матчів

4. Брендон Міллер – 79 матчів

5-6. Ентоні Едвардс – 82 матчі

5-6. Джейлен Грін – 82 матчі.

7-9. Донован Мітчелл – 84

7-9. Лука Дончич – 84

7-9. Саддік Бей – 84

10. Деміан Ліллард – 86

Нагадаємо, що напередодні відбулось 11 матчів регулярного чемпіонату НБА. Наразі Шарлотт посідає десяте місце в турнірній таблиці Східної конференції.