Чемпіон НБА порівняв легендарних Кобі Браянта та Майкла Джордана

Колишній баскетболіст Крейг Ходжес, який ставав чемпіоном НБА у складі Чикаго, а згодом став тренером, поділився своєю думкою про зіркових Кобі Браянта та Майкла Джордана.

Про це він розповів в інтерв'ю ALL THE SMOKE.

65-річний американець порівняв двох легендарних гравців. Він розповів, у чому вони були схожі та чим відрізнялися.

"Коли я прийшов у Лейкерс, Кобі попросив мене про розмову. І це була, мабуть, півторагодинна бесіда суто про одне: "Яким був Майкл? Як Майкл робив партнерів кращими". І коли я був поруч із Кобі, я бачив, що він також дуже цілеспрямовано намагався зробити кращими гравців навколо себе. Він розумів, на які "кнопки" тиснути. Десь міг жорстко наїхати, а з кимось іншим говорив зовсім по-іншому, розумієш? Але в підсумку це працювало так, що він витискав максимум із партнерів. Тому, як на мене, Майкл це більше про спадщину, а Кобі – про розвиток своїх партнерів. Якось він сказав мені, що хоче добитися того, щоб усі навколо нього грали на своєму найкращому рівні, а не на його, і тоді нас ніхто не переможе", – розповів Ходжес.

Нагадаємо, що Кобі Браянт загинув 26 січня 2020 року в авіакатастрофі. Він усю кар'єру провів у Лос-Анджелес Лейкерс, з яким здобув п'ять чемпіонських титулів.

Майкл Джордан шість разів тріумфував у НБА, виступаючи у складі Чикаго. Завершив кар'єру у 2003 році у Вашингтоні, де провів два останні сезони.