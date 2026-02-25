Перемога Оклахоми, заруба Лейкерс з Орландо та розгромна поразка Чикаго в регулярному чемпіонаті НБА
У ніч з 24 на 25 лютого відбулось 11 матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.
Ігровий день розпочався зі впевнених перемог Філадельфії та Атланти. Вони здолали Індіану та Вашингтон відповідно.
У трьох поєдинках інтрига трималась до останніх секунд, де різниця у підсумковому рахунку склала не більше чотирьох очок. А найрозгромнішу перемогу здобув Шарлот над Чикаго.
25 лютого
Індіана – Філадельфія 114:135 (38:30, 27:45, 20:31, 29:29)
Атланта – Вашингтон 119:98 (35:20, 25:23, 40:21, 19:34)
Бруклін – Даллас 114:123 (29:36, 35:40, 27:23, 23:24)
Клівленд – Нью-Йорк 109:94 (35:26, 25:28, 23:11, 26:29)
Торонто – Оклахома 107:116 (32:25, 19:35, 29:38, 27:18)
Мілвокі – Маямі 128:117 (30:29, 33:29, 26:35, 39:24)
Нью-Орлеан – Голден Стейт 113:109 (31:19, 15:20, 31:33, 36:37)
Чикаго – Шарлотт 99:131 (31:31, 24:25, 16:42, 28:33)
Фінікс – Бостон 81:97 (26:21, 20:29, 11:30, 24:17)
Портленд – Міннесота 121:124 (27:33, 32:29, 35:34, 27:28)
Лейкерс – Орландо 109:110 (33:25, 23:28, 24:26, 29:31)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші три матчі.