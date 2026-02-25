Перемога Оклахоми, заруба Лейкерс з Орландо та розгромна поразка Чикаго в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 24 на 25 лютого відбулось 11 матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався зі впевнених перемог Філадельфії та Атланти. Вони здолали Індіану та Вашингтон відповідно.

У трьох поєдинках інтрига трималась до останніх секунд, де різниця у підсумковому рахунку склала не більше чотирьох очок. А найрозгромнішу перемогу здобув Шарлот над Чикаго.

НБА – регулярний чемпіонат

25 лютого

Індіана – Філадельфія 114:135 (38:30, 27:45, 20:31, 29:29)

Атланта – Вашингтон 119:98 (35:20, 25:23, 40:21, 19:34)

Бруклін – Даллас 114:123 (29:36, 35:40, 27:23, 23:24)

Клівленд – Нью-Йорк 109:94 (35:26, 25:28, 23:11, 26:29)

Торонто – Оклахома 107:116 (32:25, 19:35, 29:38, 27:18)

Мілвокі – Маямі 128:117 (30:29, 33:29, 26:35, 39:24)

Нью-Орлеан – Голден Стейт 113:109 (31:19, 15:20, 31:33, 36:37)

Чикаго – Шарлотт 99:131 (31:31, 24:25, 16:42, 28:33)

Фінікс – Бостон 81:97 (26:21, 20:29, 11:30, 24:17)

Портленд – Міннесота 121:124 (27:33, 32:29, 35:34, 27:28)

Лейкерс – Орландо 109:110 (33:25, 23:28, 24:26, 29:31)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші три матчі.