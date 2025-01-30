Ближче до світових стандартів: комісар НБА запропонував скоротити ігровий час матчів

Комісар НБА Адам Сільвер хоче наблизити лігу до стандартів інших турнірів, запропонувавши суттєво скоротити ігровий час матчів.

Про це 62-річний американець заявив під час шоу "Dan Patrick Show".

Сільвер указав на те, що НБА зараз є єдиною лігою, яка проводить матчі, які тривають 48 хвилин. Тому він був би не проти скоротити час кожної чверті гри з 12 до 10 хвилин.

"У міру того, як ми все більше залучаємося до світового баскетболу, НБА – єдина ліга, яка грає 48-хвилинні матчі. Я прихильник чотирьох 10-хвилинних чвертей. Думаю, що двогодинний формат гри більше відповідає сучасним телевізійним звичкам", – сказав Сільвер.

NBA Commissioner Adam Silver floats the idea of changing the game from 12 to 10 minute quarters #NBA pic.twitter.com/ymajYHTgi4 — Dan Patrick Show (@dpshow) January 29, 2025

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Комісар також визнав, що така зміна правил може мати потенційний вплив на ігрові рекорди та статистичні порівняння. Однак, на його думку, це варто обговорити.

Ця ідея Сільвера не визвала схвалення з боку баскетбольних уболівальників у коментарях до цього відео. Вони вказали на те, що не варто скорочувати ігровий час, бо він і так страждає через велику кількість пауз та реклами.