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Головний претендент на звання найбільш прогресуючого гравця НБА вибув до кінця сезону

Олексій Погорелов — 30 січня 2025, 08:53
Джейлен Джонсон під час матчу
Джейлен Джонсон
НБА

Форвард Атланта Хоукс Джейлен Джонсон перенесе операцію, щоб відновити розірвану зв'язку лівого плеча. Через це сезон для 23-річного баскетболіста достроково завершиться.

Про це повідомляє сайт НБА.

Команда очікує, що Джонсон буде готовий до старту наступного сезону. Операція має відбутися наступного тижня.

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Це серйозний удар як по команді, так і по шансах самого гравця на сезонні нагороди. Джейлен вважався чи не головним претендентом на звання найбільш прогресуючого гравця сезону.

У цьому сезоні Джейлен Джонсон демонстрував найвищі показники в кар'єрі: 18,9 очка, 10 підбирань (лідер команди) та 5 передач у 36 іграх.

Атланта в свою чергу намагається втриматися в зоні плейін, посідаючи дев'яте місце на Сході. Команда Квіна Снайдера виграла 22 матчі з 47.

Раніше стало відомо, що Стеф Каррі обійшов Рея Аллена у списку найкращих скорерів в історії НБА.
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