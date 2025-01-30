Головний претендент на звання найбільш прогресуючого гравця НБА вибув до кінця сезону

Форвард Атланта Хоукс Джейлен Джонсон перенесе операцію, щоб відновити розірвану зв'язку лівого плеча. Через це сезон для 23-річного баскетболіста достроково завершиться.

Про це повідомляє сайт НБА.

Команда очікує, що Джонсон буде готовий до старту наступного сезону. Операція має відбутися наступного тижня.

Це серйозний удар як по команді, так і по шансах самого гравця на сезонні нагороди. Джейлен вважався чи не головним претендентом на звання найбільш прогресуючого гравця сезону.

У цьому сезоні Джейлен Джонсон демонстрував найвищі показники в кар'єрі: 18,9 очка, 10 підбирань (лідер команди) та 5 передач у 36 іграх.

Атланта в свою чергу намагається втриматися в зоні плейін, посідаючи дев'яте місце на Сході. Команда Квіна Снайдера виграла 22 матчі з 47.