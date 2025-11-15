Колишнього гравця Дніпра затримали у США. Він вийшов під заставу в 40 тисяч доларів

Американський баскетболіст Патрік Беверлі був затриманий у Техасі за звинуваченням у нападі третього ступеня. Колишній гравець українського Дніпра та низки клубів НБА напав на члена родини.

Про це пише Sports Illustrated з посиланням на TMZ та KRIK-TV.

Патріка було затримано в окрузі Форт-Бенд в районі Х'юстона. Йому висунули звинувачення у нападі. Його акт насилля "перешкодав диханню та кровообігу".

Беверлі вніс заставу в розмірі 40 000 доларів, що дозволило йому вийти на волю.

"Патрік Беверлі не має судимості. Він глибоко піклується про свою молодшу сестру – молоду дівчину, неповнолітню. З огляду на це, коли він несподівано знайшов її наодинці вдома з 18-річним посеред ночі, він, зрозуміло, був стурбований, як і будь-який брат за свою сестру. Однак ми не віримо, що те, що сталося далі, сталося так, як це було описано, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість розглянути це питання в суді", – заявила адвокат Беверлі Летиція Кіньонес-Голлінз виданню Sports Illustrated.

Беверлі після коледжу Арканзас вирішив розпочати професійну кар'єру. Сезон-2008/09 американець провів у складі Дніпра. Незважаючи на молодий вік, захисник був одним із найкращих гравців чемпіонату.

В 2012 році Беверлі дебютував у НБА. Він за 12 років виступів змінив 7 команд. Загалом провів 666 поєдинків. Його показники: 8,3 очка, 4,1 підбирання та 3,4 передачі за 27 хвилин на паркеті.

Патрік обирався в першу збірну захисту НБА за підсумками сезону-2016/17, а також вигравав конкурс навичок під час Матчу зірок 2015 року. Наразі він перебуває у статусі вільного агента.

